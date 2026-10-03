Einbruch in Waffengeschäft - Fahndung läuft weiter

Mittenwald (dpa/lby) - Nach einem Einbruch in ein Waffengeschäft in Österreich wird in Oberbayern weiter nach möglichen weiteren Tätern gesucht. Es sei nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Einbrecher auf der Flucht seien, sagte ein Polizeisprecher. Am Freitag hatten die Einsatzkräfte drei Männer festgenommen und etliche Gewehre sichergestellt.

Die Täter sollen am Freitagmorgen in das Waffengeschäft im österreichischen Innsbruck eingestiegen und zahlreiche Waffen erbeutet haben, mit denen sie in einem gestohlenen Auto über die Grenze nach Deutschland flüchteten. Bei Mittenwald kam es nach Angaben der Polizei zu einem Unfall und die Verdächtigen flüchteten zu Fuß weiter. Ein Großaufgebot von Polizeikräften suchte daraufhin nach den Tätern.