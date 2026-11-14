Einkaufszentrum in Dachau nach Brand weiter gesperrt

Dachau (dpa/lby) - Nach einem Feuer in einem Einkaufszentrum in Dachau mit drei Verletzten hat die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet. Der Einsatz sei am Freitagabend abgeschlossen worden, teilte die Polizei mit. Das gesamte Gebäude dürfe jedoch bis auf weiteres nicht betreten werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es nach wie vor keine Angaben.

Das Feuer war am Freitag nach ersten Erkenntnissen durch einen Fettbrand in einem Restaurant ausgebrochen. Der 56-jährige Koch erlitt dabei schwere Verbrennungen im Gesicht, auch zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.

Die Löscharbeiten hatten sich laut Polizei wegen eines Schwelbrandes und zahlreicher Glutnester als kompliziert herausgestellt - unter anderem musste das Dach geöffnet werden, um an die Brandherde im Inneren zu gelangen. Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wollen den Brandort nun genauer untersuchen.