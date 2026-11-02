Elfjähriger bei Unfall mit Gelenkstapler schwer verletzt

Heidenheim (dpa) - Ein elfjähriger Junge ist in Heidenheim bei einem Unfall mit einem Gelenkstapler schwer verletzt worden. Er sei am Samstag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb über eine schräge Betonfläche gefahren, als der Stapler auf die Seite gekippt sei, teilte die Polizei mit.

Der Junge sei noch von dem Fahrzeug, einem knickgelenkten Gabelstapler, gesprungen, dann aber zwischen Dach und Boden eingeklemmt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Ein Führerschein für den Stapler war laut Polizei nicht nötig, weil auf Privatgelände die Straßenverkehrsordnung nicht gilt. Ob der Elfjährige zur Familie des Betriebs gehört, ist der Polizei nicht bekannt.