Endlich nass: Gewitter und Regen bestimmen das Wetter

München (dpa/lby) - Nach Sonnencreme und Badekleidung ist in den nächsten Tagen der Regenschirm angesagt: Das Wetter in Bayern bleibt unbeständig. Am Mittwoch wechseln sich Regen, Wolken und Sonnenschein ab, ab Donnerstag ziehen häufiger Schauer und Gewitter auf. Vor allem am Donnerstag sind auch Unwetter möglich. Am Freitag fällt im Süden teils länger anhaltender Regen, während es in Nordbayern überwiegend trocken bleibt.

Mittwoch zunächst Regen, dann etwas Sonne

Am Mittwoch kann es vor allem am Morgen noch regnen. Im weiteren Tagesverlauf kommt zunehmend die Sonne heraus. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad, am wärmsten wird es von der Frankenhöhe bis nach Regensburg. In den Kammlagen werden bis zu 19 Grad erreicht.

In der Nacht zum Donnerstag breiten sich von Westen her Regenschauer und Gewitter aus. Lokal sind dabei starke Gewitter mit schweren Sturmböen, Hagel und Starkregen möglich.

Donnerstag Schauer und Gewitter

Am Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt - und immer wieder ziehen kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Einzelne Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Bei 23 bis 27 Grad wird es schwülwarm.

Zum Freitag hin geht es nass weiter. Vor allem in Südbayern fällt Regen. Besonders im Alpenvorland, in den Alpen und im Bayerischen Wald kann es auch längere Zeit regnen. Vereinzelt sind Gewitter möglich. Vom Nördlinger Ries bis zur Fränkischen Alb bleibt es dagegen voraussichtlich trocken und auch in Nordbayern zeigt sich das Wetter trotz vieler Wolken zeitweise freundlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 26 Grad.