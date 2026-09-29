Ex-Bayern-Profi Müller verlängert Vertrag in Vancouver

Vancouver (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat seinen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps verlängert. Wie der Verein mitteilte, bleibt der Ex-Weltmeister «bis zum Ende der MLS Sprint Saison 2027». Diese endet am 30. Juni kommenden Jahres. «Mir macht es immer noch riesigen Spaß, jede Woche auf dem Platz zu stehen, und ich fühle mich körperlich topfit», sagte der 37-Jährige laut Mitteilung.

Im kommenden Jahr wird die nordamerikanische Profiliga MLS eine verkürzte Übergangssaison von Februar bis Mai spielen, um anschließend ihren Spielplan mit dem Fußball-Kalender in Europa anzugleichen.

Im vergangenen Jahr nach Vancouver gewechselt

Müller war im August 2025 vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach Vancouver gewechselt. «Es steht außer Frage, dass wir als Verein seit Thomas' Ankunft neue Höhen erreicht haben», sagte Sportdirektor Axel Schuster. «Wir haben erstmals das MLS-Cup-Finale erreicht und uns als eines der Spitzenteams der Liga etabliert.» Müller habe «maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen».

Der Offensivspieler erzielte in bislang 45 Einsätzen wettbewerbsübergreifend 19 Tore für die Whitecaps. In der laufenden Spielzeit traf er bereits neunmal in 22 Einsätzen in der Major League Soccer. Aktuell führt Vancouver die Tabelle in der Western Conference an.