Großfahndung in Augsburg: Polizei gibt Warnschuss ab

Augsburg (dpa/lby) - Bei einer Großfahndung der Polizei nach mutmaßlichen Räubern ist es in Augsburg zu einem Schusswaffengebrauch durch die Beamten gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Warnschuss in den Boden abgegeben. Es sei niemand verletzt worden.

Wie die Polizei berichtete, wurde eine von zwei gesuchten Personen festgenommen. Zuvor soll es im Augsburger Universitätsviertel zu einem Raubdelikt gekommen sein. Nähere Informationen zu der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Die Polizei hatte die Bevölkerung zuvor informiert, dass sich wegen der Fahndung zahlreiche Einsatzkräfte in dem Univiertel befinden. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.