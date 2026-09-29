Neuer Ingolstadt-Coach Beierlorzer: «Energie in der Truppe»

Ingolstadt (dpa/lby) - Achim Beierlorzer hat nach seinen ersten Tagen als Trainer des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt einen positiven Eindruck von seinem neuen Team gewonnen. «Dass Qualität in der Mannschaft steckt, davon bin ich absolut überzeugt», sagte der 58-Jährige nach seinem ersten Training mit den Spielern. «Ich bin begeistert. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.»

Er habe eine «unheimliche Energie gespürt von der gesamten Truppe». Schon beim Gespräch mit dem Mannschaftsrat, was er an den freien Tagen des Teams geführt habe, habe er gemerkt, «dass die Truppe gute Charaktere hat».

Beierlorzer war in der vergangenen Woche als Nachfolger von Sabrina Wittmann verpflichtet worden. Wittmann hatte im Mai 2024 als erste Frau eine Profimannschaft im Männer-Fußball übernommen, nach einem enttäuschenden Saisonstart in der 3. Liga musste sie jetzt gehen.

Erstes Spiel in dieser Woche

Die Oberbayern stehen nach sieben Spieltagen nur auf dem 14. Tabellenrang, zuletzt verloren sie drei von vier Drittligapartien. Mit Beierlorzer soll es besser werden. Seinen ersten Test mit seiner neuen Mannschaft bestreitet der erfahrene Coach am Freitag beim Zweitliga-Zweiten 1. FC Nürnberg. Das erste Drittligaspiel des Ex-Bundesligisten steht am 11. Oktober daheim gegen den SV Wehen Wiesbaden an.

«Es gibt zwei Dinge, die für den Fußball immer wichtig sind: eine hohe Intensität, die wir in den Spielformen und den Spielen haben müssen, und eine Aktivität mit dem Ball», sagte Beierlorzer, «dass wir immer wieder Bälle fordern, dass wir in allen Positionen aktiv sind.»

Zurück auf die Trainerbank

Als Trainer war der gebürtige Erlanger unter anderem beim 1. FC Köln, 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig und SSV Jahn Regensburg tätig. Dort arbeitete er von Juli 2023 bis Oktober 2025 als Geschäftsführer Sport.

«Ich war schon immer Spieler, ich war schon immer Trainer», erklärte Beierlorzer seine Rückkehr auf die Trainerbank. Er sei zum ersten Mal in dieser Geschäftsführerposition gewesen. «Das ist nicht das, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Da fehlt mir was.»