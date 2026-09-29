Fliegerbombe in Rosenheim: Etwa 1.500 Anwohner betroffen

Rosenheim (dpa/lby) - Bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn in Rosenheim ist auf einer Bahntrasse eine Fliegerbombe freigelegt worden. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich um eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Stadt Rosenheim mitteilte. Während der Entschärfungsmaßnahmen sei mit Verspätungen im Zugverkehr und mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Etwa 1500 Anwohner betroffen

Der Fundort wurde demnach abgesperrt. Für die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst muss das Gebiet den Angaben nach in einem Radius von 500 Metern bis spätestens 17 Uhr evakuiert werden. Betroffen seien etwa 1500 Anwohner. Die Bürger würden durch Warnapps und Lautsprecherwagen vor Ort informiert. Zur Entschärfung müssen die umliegenden Straßen und die Bahntrasse den Angaben der Stadt nach gesperrt werden.