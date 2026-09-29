Klopp trainiert mit komplettem Kader für Serbien-Spiel

Herzogenaurach (dpa) - Jürgen Klopp hat mit allen 25 Spielern seines zweiten Kaders die Vorbereitung auf das Länderspiel gegen Serbien aufgenommen. Der Bundestrainer versammelte alle Akteure auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach. Nach dem 0:1 gegen Griechenland hatte er wie zuvor geplant einen nahezu vollständigen Personalwechsel vorgenommen.

Für die nächste Nations-League-Partie der Fußball-Nationalmannschaft in München am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) muss der 59-Jährige noch einige Entscheidungen treffen.

Premiere im Tor

So wird es im Tor definitiv eine Premiere geben. Jonas Urbig, Finn Dahmen und Noah Atubolu haben alle noch kein Länderspiel bestritten. Gesucht wird auch noch ein Kapitän als Ersatzmann für Joshua Kimmich, der dem Aufgebot wie geplant nicht mehr angehört. Mögliche Kandidaten sind Serge Gnabry, Florian Wirtz, David Raum oder Nico Schlotterbeck.

Die DFB-Elf bestreitet am Mittwoch noch ihr Abschlusstraining in Herzogenaurach, dann geht es nach München. Durch die jüngste 0:1-Niederlage gegen Griechenland steht Klopp in der Nations League als Tabellendritter hinter Griechenland (6 Punkte) und den Niederlanden (4) mit nur einem Punkt schon unter Druck. Gegner Serbien ist ohne Zähler Tabellenletzter.