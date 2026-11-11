Experten: KI verändert Bayerns Hochschulen grundlegend

München (dpa/lby) - Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz (KI) wird die bayerischen Hochschulen von Grund auf verändern. «Wir sprechen von einem kompletten Umbau der Universitätsinfrastruktur», sagte der Vorstandsvorsitzende der Universitätenkonferenz «Universität Bayern», Thomas Hofmann, bei einer Expertenanhörung im Landtag. «Wer das nicht schafft, der wird morgen nicht mehr attraktiv sein.»

«In den nächsten zehn Jahren wird sich entscheiden, welche Universitäten überhaupt noch Studierende haben», prognostizierte Hofmann, der zugleich Präsident der Technischen Universität München (TUM) ist. «Wenn wir nicht Schritt halten, kommt halt einfach keiner mehr, das ist ganz einfach.»

Hofmann zeigte sich ebenso wie die anderen Fachleute überzeugt, dass KI nicht nur Auswirkungen auf Prüfungsformate, den Kauf von Lizenzen oder den Ausbau von Rechenzentren haben müsse. Sondern sich zwingend auch in einer neuen Art der Lehre niederschlagen werde. Die klassischen Vorlesungen vor 800 Studierenden mit frontaler Wissensvermittlungen seien Vergangenheit - Projektarbeit, Kleingruppen, interdisziplinäres Tüfteln und eine intensive persönliche Betreuung die Zukunft.

Enorme Investitionen nötig

Dies sei personalintensiv und bedinge enorme Investitionen nicht nur in die flächendeckende Verfügbarkeit verschiedener KI-Modelle, sondern etwa auch in den Umbau der Gebäude, betonten die Fachleute. Auch viele Lehrende selbst müssten noch geschult werden.

Einig zeigten sich die Expertinnen und Experten, dass KI integraler Bestandteil sämtlicher Studiengänge sein müsse. «Wir sind in einer Zeit angekommen, wo KI nicht mehr ein Problem der Informatik ist, sondern es ist ein Querschnittsthema (.....) und unabdingbar für wissenschaftliche Durchbrüche», betonte die auf Lern-Technologien spezialisierte TUM-Professorin Enkelejda Kasneci.

Zugleich betonten die Fachleute, dass das Ziel der Ausbildung selbstständiges Denken und nicht nur die Anwendung von KI sein müsse. Und: «Wir müssen die Studenten nicht nur befähigen, diese Werkzeuge einzusetzen, sondern sie müssen auch verstehen, wie diese Werkzeuge im Hintergrund funktionieren», sagte Patrick Glauner von der Technischen Hochschule Deggendorf. Letztlich, so die Experten, gehe es darum, dass die Absolventen verantwortlich eine von KI geprägte Welt mitgestalten könnten.