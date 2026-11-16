Kaufbeuren (dpa/lby) - Ein 35-Jähriger ist am Sonntagnachmittag bei Fahrübungen auf einem Parkplatz in Kaufbeuren schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben verwechselte seine 20-jährige Partnerin Gas und Bremse.

Der 35-Jährige wies seine Partnerin bei der Übung ein. Als der Wagen gegen eine Betonmauer prallte, wurde der Mann zwischen dem Auto und der Mauer eingeklemmt. Er kam mit schweren Verletzungen am Unterkörper ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung. Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Schaden in fünfstelliger Höhe.