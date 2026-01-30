Würzburg (dpa/lby) - Für einen 41-Jährigen ist eine Fahrt mit einem ICE am Würzburger Hauptbahnhof in Untersuchungshaft geendet. Er habe eine Zugbegleiterin bei der Fahrscheinkontrolle mit dem Ellenbogen gegen den Kopf geschlagen, teilte die Bundespolizei mit. Vonseiten der Staatsanwaltschaft wird ihm räuberische Erpressung vorgeworfen.

Der 41-Jährige besaß den Angaben nach keinen gültigen Fahrschein. Er verließ beim Halt in Würzburg den Zug. Die Beschreibung der Zugbegleiterin führte die Beamten der Bundespolizei am Donnerstag zu dem flüchtigen Mann. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle. Er sei bereits polizeibekannt gewesen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Mann einem Richter vorgeführt wird. Dieser erließ den Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen der Bundespolizei dauern an.