Regensburg (dpa/lby) - Bislang unbekannte Täter haben mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln an die Fassade des türkischen Konsulats in Regensburg geworfen. Zudem sprühten sie mit roter Farbe einen Schriftzug auf den Gehweg vor dem Gebäude. Die Polizei Regensburg geht von einer politisch motivierten Tat aus. Das Staatsschutz-Fachkommissariat der Kripo habe die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen vermutet die Kripo drei Täter. Sie sollen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die gefüllten Kugeln an die Fassade des Konsulats geworfen und den Schriftzug angebracht haben. Die Kripo sucht nun nach Zeugen und Hinweisgebern.