FC Augsburg holt portugiesischen U20-Nationalspieler

Augsburg (dpa/lby) - Der FC Augsburg hat nach dem Abgang von Elias Saad in der Offensive nachgebessert und den portugiesischen U20-Nationalspieler Rodrigo Ribeiro verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, kommt der 20 Jahre alte Mittelstürmer bis zum Saisonende auf Leihbasis von Sporting Lissabon. Zudem hat sich der FC Augsburg, der Offensivspieler Saad bis zum Sommer an Hannover 96 verliehen hat, eine Kaufoption gesichert.

Ribeiro hat für die Profis von Sporting Lissabon bislang zwölf Pflichtspiele absolviert. In dieser Spielzeit stürmte er jedoch überwiegend für Sporting B in der zweiten portugiesischen Liga. Dort erzielte er in elf Partien fünf Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

«Der Weg, den Rodrigo mit seinen erst 20 Jahren gegangen ist, ist beeindruckend. Er bringt technische Qualität, Dynamik und Torgefahr mit, erweitert unsere Möglichkeiten in der Offensive und erhöht gleichzeitig die Konkurrenz auf dieser Position – genau das brauchen wir», sagte Augsburgs Sportdirektor Benni Weber über den 15-maligen Nationalspieler.

Ribeiro durchlief sämtliche Jugendmannschaften von Sporting Lissabon und feierte im März 2022 sein Profi-Debüt in der Champions League beim Achtelfinal-Aus gegen Pep Guardiolas Manchester City. Mit 16 Jahren und zehn Monaten wurde der Angreifer beim 0:0 zum zweitjüngsten Champions-League-Spieler der Vereinsgeschichte.