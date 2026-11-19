Nürnberg (dpa/lby) - Seine eigene Erholung sei in einer Länderspielpause nicht wichtig, stellte Miroslav Klose klar und schmunzelte. Für die Spieler hielt der Trainer des 1. FC Nürnberg bei der Rückkehr aus der kurzen Auszeit - oder den Reisen mit den Nationalmannschaften - zwei unterschiedliche Devisen parat.

Zunächst warnte der Ex-Profi die Franken vor dem nächsten Match der 2. Fußball-Bundesliga am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Eintracht Braunschweig. «Die Spiele vor Länderspielpausen und die Spiele danach, zumindest das erste, sind für mich ganz, ganz schwierige Spiele», schilderte Klose und verwies auf unterschiedliche Belastungen und Trainings.

Bester Angriff, drittbeste Abwehr

Vor der Heimpartie gegen den Tabellen-13. aus Niedersachsen aber wollte Klose sein aktuell so formstarkes «Club»-Team nicht unnötig klein machen. Warum auch? Nürnberg steht auf Platz zwei, stellt mit 26 Toren den gefährlichsten Angriff der Liga und mit 13 Gegentoren die drittbeste Abwehr.

Entsprechend selbstbewusst geht der FCN in den Endspurt 2026. «Ich glaube schon, dass die Mannschaften wissen, was auf sie zukommt, vor allem bei uns zu Hause», sagte der Coach vor den Partien gegen Braunschweig sowie danach in Heidenheim, gegen Bochum, in Magdeburg und gegen Osnabrück. Anschließend folgt die Winterpause.

Otto-Einsatz ungewiss

Mit einem Erfolg an diesem Wochenende würden die Nürnberger ihren zweiten Tabellenplatz hinter dem souveränen Spitzenreiter Hertha BSC festigen. Bei einer Niederlage der Berliner - es wäre die erste in der Saison - könnte der FCN bis auf vier Zähler herankommen. «Wir schauen ganz viel auf uns», sagte Klose, erzählte aber von den Erkenntnissen aus den jüngsten Partien: «Wir haben intern ein paar Sachen aufgearbeitet, was Defensive und Offensive angeht.» Der Ex-Profi gab sich optimistisch, dass seine Spieler die Vorgaben umsetzen.

Personell steht noch ein Fragezeichen hinter Fynn Otto. Der Innenverteidiger hatte schon vor der Länderspielpause wegen muskulärer Probleme gefehlt. In dieser Woche bestritt er dann wieder Teile des Mannschaftstrainings. «Wir müssen schauen, wie er das Abschlusstraining verkraftet», sagte Klose.