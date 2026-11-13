Feuer auf der A8 - Sechs Autos brennen auf Transporter

Rosenheim (dpa/lby) - Auf der Autobahn 8 bei Rosenheim hat ein Transporter mit sechs Autos gebrannt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der 47-jährige Fahrer war mit dem Lastwagen in Richtung Salzburg unterwegs, als das Fahrzeug zwischen dem Inntaldreieck und der Anschlussstelle Rosenheim Feuer fing. Andere Verkehrsteilnehmer hatten den Brand bemerkt und Rettungskräfte alarmiert.

Von den sechs Autos brannten demnach vier aus, zwei weitere wurden stark beschädigt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem technischen Defekt als Ursache aus. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war die A8 vorübergehend gesperrt. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder freigegeben. Der Transporter stehe derzeit auf dem Standstreifen und wartet auf den Abschleppdienst, hieß es am Vormittag. Mit nennenswerten Verkehrseinschränkungen sei nicht mehr zu rechnen.