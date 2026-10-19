Feuer in leerstehendem Bauernhof: 150.000 Euro Schaden

Mainburg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem leerstehenden Bauernhof ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, breitete sich am Sonntagnachmittag an dem unbewohnten Hof in Mainburg (Landkreis Kelheim) ein Feuer aus. Starker Rauch sei entstanden.

Die Feuerwehr verhinderte laut Polizei, dass sich das Feuer auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Dabei hätten teilweise mit Baggern Gebäudeteile eingerissen werden müssen, um Gefahren zu beseitigen. Der Schaden wird laut Polizei auf rund 150.000 Euro geschätzt. Ein Feuerwehrmann sei beim Löschen leicht verletzt worden, sonst habe es keine Verletzten gegeben.

Laut Polizei sei es nach derzeitigem Stand sehr wahrscheinlich, dass spielende Kinder den Brand verursacht hätten. Die Ermittlungen laufen demnach noch.