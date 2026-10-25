Feuer zerstört Hopfenhalle - Rund eine Million Euro Schaden

Wolnzach (dpa/lby) - Ein Großbrand hat eine Hopfenhalle samt der dort gelagerten Jahresernte in Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) zerstört. Wie die Polizei mitteilte, liegt der Schaden nach ersten Schätzungen bei rund einer Million Euro.

Ein Anwohner hatte demnach die Flammen auf dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Nacht zum Sonntag entdeckt und den Notruf gewählt. Mehr als 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk, Katastrophenschutz und Polizei rückten den Angaben zufolge aus. Sie konnten laut Polizei verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäude ausbreitete.

Die Halle sei vollständig niedergebrannt. Zerstört wurden den Angaben nach auch die Hopfenernteanlage und die in der Halle abgestellten Fahrzeuge. Die Ursache des Feuers sei bisher nicht geklärt. Die Ermittlungen dauern an.