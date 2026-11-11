Frau muss nach Missbrauch des Nachbarsjungen ins Gefängnis

Augsburg (dpa/lby) - Wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs eines Jungen ist eine Frau vom Amtsgericht Augsburg zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden. Wie ein Sprecher des Amtsgerichts Augsburg berichtete, hatte die bereits in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte in dem Prozess in vollem Umfang ein Geständnis abgelegt. Das Urteil ist bislang allerdings nicht rechtskräftig.

Laut der Anklage hatte sich die 39-Jährige aus dem Landkreis Dillingen in einem Zeitraum von fast einem halben Jahr immer wieder an dem elfjährigen Buben vergangen. Das Kind wohnte in der Nachbarschaft, die Mutter des Jungen war mit der Angeklagten befreundet.