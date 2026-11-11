Tina Turner und minutenlanger Applaus für Ilse Aigner

München (dpa) - Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ist nach ihrer offiziellen Nominierung für das höchste Staatsamt von ihrer Fraktion im Landtag mit minutenlangem Applaus in Empfang genommen worden. «Wir sind alle überzeugt, dass du eine großartige Bundespräsidentin werden wirst», sagte CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek zu Beginn einer Fraktionssitzung am Mittwochnachmittag.

Seiner Parteikollegin Aigner, die von der feierlichen Begrüßung nach ihrer Rückkehr aus Berlin sichtlich berührt war, überreichte Holetschek einen großen Blumenstrauß in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Überrascht wurde Aigner auch mit dem Song «The Best» von Tina Turner, der über Lautsprecher abgespielt wurde. Bei dem Empfang sangen die Fraktionsmitglieder außerdem gemeinsam die deutsche Nationalhymne und das Bayernlied.

Aigner nach Rückkehr aus Berlin: «Anstrengend, aber toll»

«Anstrengend, aber toll», antwortete Aigner auf die Frage eines Journalisten, wie die vergangenen Tage gewesen seien. «Ein großes Erlebnis. Also durchaus ein Marathon, aber war beeindruckend.» Am Saaleingang warteten bereits vor Sitzungsbeginn viele Mitglieder der CSU-Fraktion, um ihre Parteikollegin zu beglückwünschen und ein Foto mit der 61-Jährigen zu machen. Unter anderem Politikerinnen der Frauenunion warteten, um ihre «Ilse» zu bejubeln.

Aigner war am Montag von CDU und CSU als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin vorgeschlagen worden. Die SPD und auch die Grünen-Führung haben eine Zustimmung für die CSU-Politikerin empfohlen. Am Dienstag hatte sie sich den Bundestagsfraktionen von Union, SPD und Grünen vorgestellt. Eine Einladung in die AfD-Fraktion lehnte sie aber ab. Als Grund nannte Stabschef Eric Markuse, dass die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch ihre Nominierung als «Armutszeugnis» bezeichnet hatte.

Für die Wahl Aigners in der Bundesversammlung am 30. Januar zeichnet sich damit eine breite Mehrheit ab. Ilse Aigner wäre die erste Frau und CSU-Politikerin an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland.