Siebeneinhalb Jahre Haft für Schüsse auf Polizei

Ansbach (dpa) - Im Prozess um Schüsse auf ein Spezialeinsatzkommando der Polizei in der Nähe des Brombachsees hat das Landgericht Ansbach zwei junge Männer zu langen Haftstrafen verurteilt. Das Gericht sah es nach fünf Verhandlungstagen als erwiesen an, dass die beiden 24 und 25 Jahre alten Männer gemeinsam mit einem weiterhin flüchtigen Dritten in einer Ferienwohnung von den SEK-Beamten überrascht wurden und bei einer wilden Flucht auf die Polizei geschossen wurde.

Vier Schüsse aus dem Autofenster

Aus dem Wagen heraus schoss dem Urteil der Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Matthias Held zufolge einer der beiden Männer während der halsbrecherischen Verfolgungsjagd viermal auf die Polizei. Mindestens 20 Minuten lang ging es am 27. Januar spätnachmittags in wilder Fahrt mit teilweise deutlich über 100 Kilometern pro Stunde durch Ortschaften des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen. Das Auto sei als Waffe fast der Schusswaffe gleichzusetzen, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Held. Die Flucht war schließlich beendet worden, als die Männer mit ihrem Mercedes mit einem unbeteiligten Auto zusammenstießen und an einem Kreisverkehr zum Halten kamen - die Polizisten nahmen sie an Ort und Stelle fest.

Der Schütze erhielt eine Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten, unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der zweite Mann ebenfalls eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Im Fluchtfahrzeug waren 580 Gramm Cannabis gefunden worden.

Tötungsvorsatz, aber kein versuchter Mord

Das Gericht nahm zwar den Tötungsvorsatz an, verzichtete jedoch auf eine Verurteilung wegen versuchten Mordes, wie sie von der Staatsanwaltschaft in deren Plädoyer gefordert worden war. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig, die Verteidigung geht davon aus, in Revision zu gehen.

Die Angeklagten hatten argumentiert, nicht gewusst zu haben, dass es sich bei dem beschossenen Auto um ein Polizeifahrzeug handelte. Sie hätten sich bedroht gewähnt und sich verteidigen wollen. Ein von einem Zeugen gemachtes und als Beweismittel in den Prozess eingebrachtes Handy-Video hatte keine Klarheit gebracht: Tatsächlich war dort kein Blaulicht zu sehen und kein Martinshorn zu hören. Allerdings war das Video auch nur 17 Sekunden lang.

Verbindung zu Daltons

Die beiden Männer sollen in Verbindung mit der türkischen Mafiabande «Daltons» stehen und in Drogengeschäfte verstrickt sein. Es gibt Spekulationen, wonach es sich bei dem bis heute flüchtigen Dritten um einen hochrangigen Vertreter der Organisation handeln soll, dem die beiden Männer mit ihren Schüssen die Flucht ermöglichen wollten. Die mafiösen Machenschaften waren allerdings nicht Gegenstand des Ansbacher Prozesses. Deswegen läuft ein weiteres Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

Die Daltons sind eine professionell und sehr brutal agierende kriminelle Vereinigung, deren Mitglieder vor allem junge, türkischstämmige Männer sind. Zunehmend ist die Bande nach Darstellung von Ermittlungsbehörden auch in Deutschland, unter anderem in Mittelfranken aktiv. Die Bande ist nach der Bankräuber-Bande aus den Lucky-Luke-Comics benannt. Oft geht es um Schutzgelderpressung und Drogen.