Krankentransporter prallt gegen Mauer – Patient stirbt

Hemau (dpa/lby) - Bei einem Unfall eines Krankentransporters ist in der Oberpfalz der Patient ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtete, war der Wagen in Hemau (Landkreis Regensburg) von der Straße abgekommen und gegen eine Mauer geprallt.

Ein 65 Jahre alter Mann, der im Patientenraum des Krankenwagens in einem Krankentransportstuhl saß, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt, die Fahrerin erlitt leichte Blessuren.

Warum die Frau mit dem Krankentransportwagen von der Fahrbahn abkam, stand zunächst nicht fest. Die Staatsanwaltschaft ließ den Unfallwagen sicherstellen und beauftragte einen Gutachter, um die Ursache zu klären.