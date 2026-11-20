Kitzingen (dpa/lby) - Frankens größte Winzergemeinschaft GWF aus Kitzingen hat Geldsorgen. «Die GWF ist derzeit zahlungsfähig. Jede fällige Rechnung ist bezahlt», sagte eine Sprecherin, allerdings: «Unsere Liquiditätsplanung zeigt zugleich, dass wir bis Ende Januar 2027 eine mögliche Finanzierungslücke schließen müssen.» Daher seien die Mitgliedswinzer derzeit gebeten, auf die zusätzlichen Auszahlungen an sie - die Traubengelder, die bisher nicht abgerufen worden seien - zunächst zu verzichten. «Die Auszahlung würde sich damit verschieben. Die Ansprüche bleiben in voller Höhe bestehen.»

Der freiwillige, zeitlich begrenzte Verzicht auf eine fällige Zahlung soll helfen, die Zeit bis zur Fertigstellung eines Sanierungsgutachtens und zur Finanzierungsentscheidung der Banken zu überbrücken.

Frankenwein von Aschaffenburg bis Bamberg

Zur GWF gehören mehr als 1.000 Winzerinnen und Winzer, die zusammen mehr als 1.200 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Das Unternehmen zählt nach eigenen Angaben zu den sechs größten Winzergenossenschaften Deutschlands. Zuvor hatte die «Main-Post» über die Lage bei der GWF berichtet.

Franken ist das wichtigste Weinanbaugebiet in Bayern. Die Anbaufläche für fränkischen Wein erstreckt sich in etwa von Bamberg bis Aschaffenburg. Insgesamt gibt es eine Ertragsrebfläche von rund 5.800 Hektar - 200 Hektar weniger sind bestockt als noch im Vorjahr (Stand: 1. August 2026).

Angespannte Lage am Weinmarkt

Die etwa 2.800 Winzer in Franken befinden sich nach Angaben des Fränkischen Weinbauverbands in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Der Preiskampf gerade mit ausländischen Produzenten sei enorm, die Verbraucher schauten sehr aufs Geld und sparten auch beim Wein - nur vier von zehn bundesweit geleerten Weinflaschen seien aus Deutschland. Zugleich stiegen die Energie- und Personalkosten unentwegt. Doch dies an die Kunden weiterzugeben, sei derzeit nicht möglich, sagte ein Verbandssprecher im Herbst.

Die GWF verzeichnet nach eigenen Angaben seit 2023 Umsatzrückgänge. Zuletzt seien zudem vermehrt Traubengelder abgerufen worden, sagte die Unternehmenssprecherin. «Das hat den kurzfristigen Liquiditätsbedarf erhöht.» Derzeit sei die GWF im Gespräch mit den Winzern, wer zunächst auf sein Traubengeld verzichten könne. «Für eine belastbare Aussage darüber, wie viele Mitglieder zustimmen, ist es noch zu früh.»