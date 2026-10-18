Grillparty in leerstehendem Haus ruft Feuerwehr auf den Plan

Burgkirchen an der Alz (dpa/lby) - Drei Jugendliche haben bei einer Grillparty in einem leerstehenden Gebäude in Oberbayern einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die 14 bis 17 Jahre alten Jugendlichen hatten nach Polizeiangaben am Samstagabend in dem Haus in Burgkirchen an der Alz (Landkreis Altötting) aus Ziegelsteinen eine provisorische Feuerstelle gebaut. Grillfleisch und Getränke hatten sie zuvor in einem Supermarkt gekauft.

Weil der Raum nicht ausreichend belüftet war, qualmte es gewaltig, starker Rauch breitete sich im Gebäude aus. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr, die das Feuer im ersten Stock löschte. Die Jugendlichen hatten das Haus bereits verlassen und wurden wenig später von der Polizei in der Nähe aufgegriffen. Verletzt wurde niemand, nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Die drei wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben. Die missglückte Grillparty wird für die drei Jugendlichen ein Nachspiel haben: Gegen sie wird wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Zudem erwartet sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen Brandschutzvorschriften.