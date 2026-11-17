Sailauf (dpa/lby) - Der Tod einer 13-Jährigen bei der Fluchtfahrt zweier Männer vor der Polizei in Unterfranken trifft auch die Einsatzkräfte tief. «Viele kannten das Kind», sagte der Kreisbrandrat Frank Wissel. Er selbst sei am Abend in Sailauf im Einsatz gewesen. «Sailauf ist ein Dorf. Man kennt sich dort. Die Betroffenheit bei Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ist groß.»

Ein 32-jähriger Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Montagabend in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet. Dabei stieß das Auto den Ermittlungen zufolge mit zwei vorausfahrenden Fahrzeugen zusammen und erfasste die 13-jährige Fußgängerin.

Feuerwehrleute entdeckten später das tote Kind hinter einer Hecke. Eine Mutter und ihr sechsjähriges Kind wurden bei der Kollision des Fluchtwagens mit ihrem Auto leicht verletzt. Auch der Fahrer des Fluchtwagens und sein 34-jähriger Beifahrer wurden verletzt. Die Polizei nahm die beiden Deutschen vorläufig fest und brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Rettungswagen vom toten Mädchen verabschiedet

«Ursprünglich war es ein Routineeinsatz», erzählte Wissel. Zunächst sei es um einen Verkehrsunfall mit vier Verletzten gegangen, niemand sei eingeklemmt gewesen. «Es kam so, dass Eltern ihr Kind gesucht haben.» Das Mädchen sei auf dem Weg zur Musikschule gewesen, dort aber nicht angekommen. Die Feuerwehr habe dann mit Wärmebildkameras und Licht nach der vermissten 13-Jährigen gesucht.

Die Einsatzkräfte entdeckten das Mädchen schließlich leblos. Für sie kam nach Angaben der Polizei jede Hilfe zu spät. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Familie. Auch die Einsatzkräfte seien vor Ort betreut worden, sagte Wissel. Viele von ihnen hätten sich noch am Rettungswagen von dem Mädchen verabschiedet. Noch in der Nacht habe es eine Nachbesprechung des Einsatzes gegeben. Auch in den nächsten Tagen werde es darum gehen, diesen zu verarbeiten.