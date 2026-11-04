Großeinsatz bei Scheunenbrand im Landkreis Günzburg

Neuburg an der Kammel (dpa/lby) - Ein Scheunenbrand in Neuburg an der Kammel (Landkreis Günzburg) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Die Eigentümerin hatte das Feuer am Dienstagabend bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand. Um das Feuer vollständig zu löschen, mussten Teile der Fassade mit einem Bagger geöffnet werden. Die Scheune brannte vollständig aus. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Im Einsatz waren 137 Kräfte von zehn verschiedenen Feuerwehren aus der Umgebung. Die Brandursache ist bisher unklar.