Die grüne Umweltplakette ist für viele Autofahrer in Bayern ein bekanntes Thema – besonders, wenn es um das Fahren in Umweltzonen geht. Künftig entfällt die Pflicht zur Anbringung der Umweltplakette für alle Fahrzeuge mit einem E-Kennzeichen. Das betrifft alle E-Autos, die nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung als elektrisch betrieben gekennzeichnet sind.

Warum entfällt die grüne Plakette für E-Autos?

Die neue Regelung sorgt für Bürokratieabbau und mehr Übersicht: Für E-Autos reicht künftig das E-Kennzeichen als Nachweis, dass sie in Umweltzonen fahren dürfen. Eine zusätzliche grüne Umweltplakette ist nicht mehr nötig. Damit wird eine doppelte Kennzeichnung vermieden, denn das E-Kennzeichen zeigt bereits, dass das Fahrzeug zur Schadstoffgruppe 4 gehört und somit die höchsten Umweltstandards erfüllt.

Was gilt für Umweltzonen in Bayern?

Die bestehenden Umweltzonen in Bayern bleiben unverändert. Ihr könnt mit eurem E-Auto und E-Kennzeichen weiterhin problemlos in alle Umweltzonen einfahren. Die Anforderungen an die Luftqualität bleiben ebenfalls bestehen – es ändert sich lediglich die Nachweispflicht.

Welche Vorteile bringt die neue Regelung?

Zeitersparnis : Kein Gang zur Zulassungsstelle oder Werkstatt für die Plakette mehr nötig.



: Kein Gang zur Zulassungsstelle oder Werkstatt für die Plakette mehr nötig. Kostenersparnis : Die Gebühr für die Umweltplakette entfällt.



: Die Gebühr für die entfällt. Weniger Bürokratie : Die Verwaltung wird entlastet, und ihr spart euch Papierkram.



: Die Verwaltung wird entlastet, und ihr spart euch Papierkram. Klarheit: Das E-Kennzeichen reicht als Nachweis für die Einfahrt in Umweltzonen. Laut aktuellen Berechnungen sparen Bürgerinnen und Bürger in Bayern jährlich über 850.000 Euro und mehr als 22.000 Stunden Zeit durch den Wegfall der Plakettenpflicht für E-Autos.

Was bleibt für andere Fahrzeuge?

Für Fahrzeuge ohne E-Kennzeichen bleibt die Plakettenpflicht bestehen. Das betrifft vor allem Benziner, Diesel und Hybridfahrzeuge, die weiterhin eine gültige grüne Umweltplakette benötigen, um in Umweltzonen fahren zu dürfen.

FAQ: Häufige Fragen zur Umweltplakette