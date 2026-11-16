Grundwasserreserven in Bayern vielerorts knapp

München (dpa) - Nach dem niederschlagsarmen Sommerhalbjahr ist Wasserknappheit im Freistaat weiterhin ein großes Sorgenthema. «Falls die Trockenheit bestehen bleibt und im Winterhalbjahr nicht deutlich mehr Niederschläge fallen, dürfte die Situation im kommenden Sommer angespannter werden», erklärt der Geschäftsführer der Landesgruppe Bayern des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), Gunnar Braun.

«Die Grundwasserspeicher verfügen vielerorts kaum noch über ausreichende Reserven, um längere Trockenphasen abzufedern.» Besonders in Südbayern und Schwaben verfolgten viele Wasserversorger aufmerksam die Entwicklung. «Wünschenswert wären überdurchschnittliche und vor allem langanhaltende Niederschläge im Winterhalbjahr.» Entscheidend sei, dass genug Wasser in offenen, gesunden Böden versickern könne, um so die Grundwasserspeicher aufzufüllen.

Tanklastwagen bringen Trinkwasser ins Allgäu

Im Niedrigwasser-Lagebericht Bayern (Stand: 13. November) heißt es: «Aktuell zeigen 76 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen sowie Quellen und 72 Prozent der Messstellen der tieferen Grundwasserstockwerke niedrige Verhältnisse». Nach dem niederschlagsarmen Sommerhalbjahr brachte demnach Tief Pia in der ersten Novemberhälfte vor allem in Südbayern länger anhaltende und ergiebige Niederschläge.

Auch in Wiggensbach im Oberallgäu wird auf mehr Regen gehofft. Der Markt erhält über eine Notverbundleitung vom Fernwasserverband täglich rund 500 Kubikmeter Trinkwasser und die restlichen 50 Kubikmeter werden bei Bedarf mit Tanklastwagen zugefahren, wie Bürgermeister Thomas Eigstler (CSU) erläutert. Die Maßnahme der Tanklastwagen laufe von Montag bis Freitag, mindestens noch diese Woche und bei Bedarf auch länger.