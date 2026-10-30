Handel verboten: Mann verkauft Tabakbeutel aus Kofferraum

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Aus dem Kofferraum seines Autos hat ein Mann Tabakbeutel verkauft. Eine Passantin beobachtete den 58-Jährigen am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen und informierte die Polizei, wie die Behörde mitteilte. Die Beamten fanden demnach bei dem Mann im Wagen später mehrere Kisten sogenannter Snus.

Snus sind kleine Tabakbeutel, die sich Menschen unter die Ober- oder Unterlippe schieben. Ein Verkauf dieser Beutel ist in Deutschland verboten, der Besitz und Konsum aber nicht strafbar. Die Beamten stellten die Kisten und die Einnahmen des Mannes sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Käufer haben hingegen keine Konsequenzen zu befürchten.