Nürnberg (dpa/lby) - Oktoberfest, Berge und Bier: Die Klischees von Bayern mit landschaftlicher Schönheit, viel Brauchtum und jeder Menge Tradition sind allgegenwärtig, oft werden sie sogar als Synonym für ganz Deutschland verwendet. Der Heimatbegriff, den Bayerns Staatsregierung verfolgt, ist jedoch deutlich weiter gefasst. Es geht um Dinge wie Digitalisierung und Lebenshaltung, technischen Fortschritt, Bildung und Pflege. Unter dem Strich steht beim Thema Heimat ein Staatsziel mit Verfassungsrang: gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land.

Diesem Ziel ist der Freistaat in allen Regionen Bayerns nach Darstellung von Heimatminister Albert Füracker (CSU) im vergangenen Jahr ein gutes Stück nähergekommen. «Unsere Heimat bleibt in Stadt und Land weiter auf Erfolgskurs», sagte Füracker bei der Vorstellung des 12. bayerischen Heimatberichtes in Nürnberg.

Vorn im bundesweiten Vergleich

Im bundesweiten Vergleich schneide Bayern hervorragend ab, sagte Füracker. Im Regionalranking des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) stelle Bayern nicht nur 39 der 62 Spitzenregionen unter 400 Regionen Deutschlands, sondern belege auch die ersten drei Plätze: Landkreis München, Stadt München, Landkreis Tirschenreuth. Dieser Landkreis liege gemeinsam mit dem Landkreis Erlangen-Höchstadt sowie den kreisfreien Städten Würzburg, Schwabach und Augsburg im Dynamikranking der entwicklungsstärksten Regionen Deutschlands weit vorn.

Ein Beispiel für erfolgreiche staatliche Förderung von Heimatprojekten sei die Heimat-Digital-Regional-Förderrichtlinie seines Ministeriums. Damit würden die Regionen dabei unterstützt, Heimat digital erlebbar zu machen. Seit 2019 seien so 78 Vorhaben mit 21 Millionen Euro gefördert worden. Die maximale Fördersumme sei jetzt von 300.000 Euro auf 450.000 Euro über jeweils drei Jahre angehoben worden.

Gleichwertige Verhältnisse als Staatsziel

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land hat in Bayern als Staatsziel Verfassungsrang. Der ländliche Raum sei Heimat für 55 Prozent der Bevölkerung des Freistaates, sagte Füracker. «Hier schlägt das Herz Bayerns – vielfältig, lebendig und voller Potenzial.» Dennoch seien Wanderungsverluste und Geburtendefizit besonders im ländlichen Raum spürbar.

Bayern ist insgesamt im vergangenen Jahr erstmals seit 2009 wieder geschrumpft. Es seien 31.000 mehr Menschen nach Bayern gezogen als aus dem Freistaat weggezogen seien. Das habe aber das Geburtendefizit nicht ganz ausgleichen können. Die Arbeitslosenquote liege mit 4 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 6,3 Prozent.

Erfolgreiche Strukturpolitik

Dies sei auch Folge erfolgreicher Strukturpolitik im Freistaat, sagte Füracker. So sei es etwa gelungen, die Wissenschaftslandschaft nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch im ländlichen Raum zu entwickeln. Mehrere Standorte des bayernweiten KI-Netzwerkes mit insgesamt 134 neuen Professuren lägen im ländlichen Raum, wie etwa das Robotik-Center für Mensch-Maschine-Interaktion in Schweinfurt oder das Zentrum Pflege Digital in Kempten.

Das Angebot an Studienplätzen sei insbesondere im ländlichen Raum massiv ausgebaut worden. An Hochschulen für angewandte Wissenschaften seien im Wintersemester fast 125.000 Studierende eingeschrieben gewesen, mehr als ein Drittel davon im ländlichen Raum. Das Wachstum sei in den vergangenen Jahren bei Hochschulen auf dem Land deutlich größer gewesen als in den Städten.