Aschaffenburg/Regensburg (dpa/lby) - Nach der Ausstrahlung der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY … ungelöst» haben bayerische Ermittler zu drei ungelösten Fällen Hinweise bekommen. Inwieweit diese relevant sein könnten, um die Verbrechen an Erika Stegmann aus Aschaffenburg und Kerstin Lee Langley aus Regensburg sowie den Vermisstenfall Larisa Bender aus Schwaben aufzuklären, muss sich noch zeigen.

Cold Case Kerstin Lee Langley

Im Fall der seit Juli 2007 vermissten Kerstin Lee Langley ging nach der Sendung einer Polizeisprecherin zufolge zunächst nur ein Hinweis ein, der aber keine Relevanz für die Ermittlungen habe. Weitere Informationen zu dem fast 20 Jahre zurückliegenden Vermisstenfall seien daher wünschenswert.

Im Oktober hatte es in dem Cold Case eine entscheidende Wende gegeben, als im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Knochen ausgegraben wurden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Vermissten stammen. Eine 56 Jahre alte Frau hatte den Hinweis auf den Grabungsort gegeben. Die Frau soll die 39-Jährige zusammen mit zwei Männern getötet haben. Sie hat laut Polizei umfangreiche Angaben zu dem Geschehen gemacht.

Einer der mutmaßlich beteiligten Männer starb 2024. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Totschlag. Die Ermittler erhofften sich von der Sendung am Mittwochabend weitere Informationen über mögliche Äußerungen des inzwischen gestorbenen Verdächtigen, um die einzelnen Tatbeiträge und Motivlagen so lückenlos wie möglich aufzuklären.

Cold Case Erika Stegmann

Nach der Sendung gingen laut Polizei zum ungelösten Altfall Erika Stegmann um die zehn Hinweise ein. Zur Art und Weise wollte sich ein Sprecher allerdings aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern. «Die Hinweise werden nun akribisch abgearbeitet», sagte er lediglich, denn daraus könnten sich auch neue Wendungen ergeben. «Wir nehmen jeden Hinweis ernst.»

Die 47 Jahre alte zweifache Mutter war am Abend des 24. September 1992 vergewaltigt und anschließend erstochen worden. Der Tatort liegt in der Nähe einer Kleingartenanlage unweit der vielbefahrenen Ebertbrücke in Aschaffenburg. Erst am Morgen danach entdeckten Schüler die Leiche. Nach Einschätzung der Polizei könnte der Täter bei der Tat Blut- und Kratzspuren davongetragen haben.

Die Polizei vermutet, dass der Täter möglicherweise schon vor dem Verbrechen auffällig wurde und eventuell vorbestraft ist. Ein wesentlicher Baustein des neu aufgerollten Verfahrens ist eine damals aufgefundene DNA-Spur, die von dem mutmaßlichen Täter stammt. Demnächst soll es eine DNA-Reihenuntersuchung «bei einem ausgewählten Personenkreis» geben.

Vermisstenfall Larisa Bender

Die 60-jährige Larisa Bender aus Wehringen südlich von Augsburg wird seit dem 3. Oktober 2025 vermisst. Erst einen Tag zuvor war sie aus dem Urlaub zurückgekehrt. Bender verschwand spurlos aus ihrem Haus - ohne ihr Handy und ihre Smartwatch, die sie laut den Ermittlern sonst immer dabeihatte. Nach der ZDF-Sendung gingen bei der Polizei etwa zwei Dutzend Hinweise zu dem Fall ein. Darunter seien auch neue Informationen, denen die Ermittler nun nachgingen. Weitere Einzelheiten wurden unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt.