Schaden legt Bahnstrecke Crailsheim-Aalen lahm

Stuttgart (dpa) - Wegen Schäden an den Schienen ist die Bahnstrecke zwischen Crailsheim und Aalen gesperrt worden. Dies teilte das Bahnunternehmen Averio mit. Grund für die Sperrung sei ein Schienenbruch. Es kommt zu Verspätungen, Zug- und Haltausfällen. Ein Busnotverkehr als Pendelverkehr mit Zwischenhalten sei zwischen Aalen Hauptbahnhof und Crailsheim eingerichtet. Die Deutsche Bahn gab als Grund für die Sperrung der Strecke einen Gleislagefehler an.



Das Problem soll laut Bahn bis Donnerstagfrüh behoben sein. Der MEX 13 fällt bis morgen aus, die IC-Linie 61 zwischen Stuttgart und Nürnberg werde umgeleitet, so ein Bahnsprecher.

Bereits vor über einer Woche hatte die Deutsche Bahn hitzebedingte Schäden auf der Fernverkehrsstrecke zwischen Stuttgart und Nürnberg gemeldet. Reisende müssten mit dem Ausfall der Halte in Crailsheim, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd rechnen.

Als Grund für die Probleme nannte die Bahn Hitzeschäden an den Schienen, die dazu führen, dass die Züge in einigen Bereichen langsamer fahren müssen. Die Strecke werde noch bis zum 30. August repariert, hieß es in einer Mitteilung. Einer Bahnsprecherin zufolge hängt die Reparatur der Schienen auch von der Außentemperatur ab. Seien die Schienen zu heiß, ließen sich diese nicht verarbeiten.

Die Hitze ist laut Bahn ein großes Problem für die Infrastruktur. Weichen und Schienen sind anfällig bei extremen Temperaturen. Die Schäden an der Strecke Stuttgart-Nürnberg sind laut Bahn nicht mit bloßem Auge erkennbar und verteilen sich auf mehrere Abschnitte der Strecke, etwa bei Crailsheim und Aalen, so eine Sprecherin.