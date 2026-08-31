Hoeneß hält Klopp für «beste Lösung»

Hamburg (dpa) - Uli Hoeneß ist gespannt auf seinen ersten Austausch mit dem neuen Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp. Der Ehrenpräsident des FC Bayern München hat mit dem ehemaligen Erfolgscoach von Borussia Dortmund und des FC Liverpool vereinbart, sich «demnächst mal» zu treffen.

«Es werden sicher gute Gespräche werden», sagte Hoeneß bei den «Sport Bild Awards» in Hamburg, wo er für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. «Er ist die beste Lösung, die wir in Deutschland haben können. Ich hoffe, dass er die Vorschlusslorbeeren am Ende auch erfüllt.»

Betroffen zeigte sich Hoeneß vom Fall Jamal Musiala. Der Nationalspieler des FC Bayern erlebte wegen einer neurologischen Erkrankung innerhalb kurzer Zeit zwei Zusammenbrüche auf dem Rasen und arbeitet an seinem Comeback. «Ich bin kein Prophet, aber er weiß und muss wissen, dass wir alles tun, um ihm zu helfen», betonte der 74-Jährige. «Das ist Wahnsinn, was wir und er da gerade erleben. Ich hoffe sehr, dass es am Ende gut ausgeht.»