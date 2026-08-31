Wasserwacht und Feuerwehr können kleinen Hund nicht retten

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes und Feuerwehr sind im Zauberwald in den Berchtesgadener Alpen zu einem vergeblichen Rettungseinsatz für einen Hund ausgerückt. Das Tier war in die Ramsauer Ache gefallen, einen schäumenden Wildbach, der zwischen großen Steinen und Feldblöcken fließt. Die Rettungskräfte konnten den Hund bei dem Einsatz am Sonntag zwar finden, doch nur noch tot bergen, wie das BRK in Bad Reichenhall mitteilte.

Der Zauberwald unweit des Bergsteigerdorfs Ramsau ist ein urwüchsiger Bergwald, der offiziell zu «Bayerns schönsten Geotopen» zählt. Die Ramsauer Ache hat sich ihren Weg durch die Trümmer eines riesigen Bergsturzes gebahnt, der dort vor gut 3.500 Jahren niederging.

Ein gutes Ende nahm kurz darauf ein Rettungseinsatz für eine 61 Jahre alte niedersächsische Touristin am nahen Königssee. Die Frau war wegen Kreislaufproblemen in St. Bartholomä gestürzt und hatte sich am Rücken verletzt. Das Areal ist nur über den See erreichbar, Wasserwacht und die Besatzung eines Rettungswagens fuhren mit dem Boot zur Unfallstelle. Dort versorgten sie die 61-Jährige und brachten sie anschließend mit Boot und Rettungswagen nach Bad Reichenhall ins Krankenhaus.