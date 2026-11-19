München (dpa/lby) - Die Münchner Polizei geht heuer von einer «hohen abstrakten Gefahr» für die Christkindlmärkte in der bayerischen Landeshauptstadt aus. «Gefährdungsrelevante Erkenntnisse» liegen allerdings nicht vor, wie das Polizeipräsidium mitteilte.

Bei der Bewertung orientiere man sich an einer Einschätzung des Bundeskriminalamtes (BKA) zu Weihnachtsmärkten insgesamt in Deutschland. Im vergangenen Jahr war dabei den Angaben zufolge noch von einer «abstrakten Gefahr» die Rede gewesen. Es handle sich explizit nicht um eine konkrete Einschätzung für München, wie ein Polizeisprecher betonte.

«So abgesperrt, dass eigentlich keiner reinfahren kann»

Um die Gefahr möglicher Anschläge so gering wie möglich zu halten, wird der Christkindlmarkt rund um den Marienplatz «so abgesperrt, dass eigentlich keiner reinfahren kann», sagte der stellvertretende Leiter der für die Christkindlmärkte zuständigen Polizeiinspektion 11, Jochen Geißer. Der Christkindlmarkt startet an diesem Freitag.

Wie schon im vergangenen Jahr überwachen 17 von der Polizei aufgestellte Kameras das Geschehen am Marienplatz, in der Fußgängerzone und am Rindermarkt. Rund 60 Beamte werden täglich auf den acht Weihnachtsmärkten, für die die Münchner Polizei zuständig ist, im Einsatz sein. Über von der Stadt aufgestellte Lautsprecheranlagen kann vor Gefahren oder Überfüllung gewarnt werden.

«Drohne über Menschenmengen macht einfach Angst»

In dem Bereich gilt nicht nur ein Waffen- und Messerverbot, sondern auch ein striktes Flugverbot für Drohnen. «Eine Drohne über Menschenmengen macht einfach Angst», sagte Geißer. 14 Drohnenflüge wurden seinen Angaben zufolge im vergangenen Jahr über den Münchner Christkindlmärkten registriert. «Meistens sind es Touristen, die wir dann gleich abkassieren.» Zwischen 250 und 500 Euro Bußgeld werden dafür fällig.