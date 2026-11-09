Hybridauto brennt in Tiefgarage - 150.000 Euro Schaden

München (dpa/lby) - Ein Hybridauto ist beim Laden in einer Tiefgarage in München in Brand geraten. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Der Schaden am Auto wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

Demnach setzte das Auto am Freitag während des Ladevorgangs automatisch einen Notruf ab. Daraufhin rückten Feuerwehr und Polizei zu der Tiefgarage aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus den Schächten des Gebäudes und der Tiefgarage. Das Auto brannte im Bereich des Motorraums.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Wegen der starken Rauchentwicklung räumten die Einsatzkräfte vorsorglich das Gebäude, in dem sich auch ein Supermarkt und ein Restaurant befinden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte das Gebäude wieder freigegeben werden. Weitere Fahrzeuge oder Gebäudeteile wurden nach bisherigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Das Auto wurde abgeschleppt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bisher unklar. Während des Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staus auf angrenzenden Straßen.