München (dpa/lby) - Die Versorgung mit schnellem Internet über Mobilfunk hat sich in Bayern weiter verbessert. «Wir haben in Bayern inzwischen eine Versorgung, was die Fläche betrifft, von 94,94 Prozent und bei der Versorgung der Haushalte sogar eine Versorgung von 99,74 Prozent», sagte Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt (Freie Wähler) unter Berufung auf Zahlen der Bundesnetzagentur aus dem Juni 2026.

«Das heißt nicht, dass wir an dem Punkt stehen bleiben dürfen, weil die Flächen, die nicht versorgt sind, trotzdem spürbar sind, noch immer spürbar sind und lästig sind», betonte er. Wenn der Mobilfunk plötzlich weg sei, dann nerve das einfach. Im Oktober 2025 hatte eine Studie des Bundesdigitalministeriums ergeben, dass es in Bayern noch immer überdurchschnittlich viele Funklöcher gebe, also Orte, an denen nicht wenigstens LTE-Empfang (4G) verfügbar ist.

Rund 34.000 neue Funksender

Besonders dynamisch habe sich die 5G-Versorgung entwickelt: Während im Oktober 2022 erst 64,91 Prozent der bayerischen Fläche mit 5G versorgt waren, sind es inzwischen annähernd 95 Prozent. Zwischen 2020 und 2025 seien landesweit rund 34.000 Funksender neu entstanden oder ausgebaut worden. Die Staatsregierung bewertete die neuesten Zahlen als Beleg, dass die Maßnahmen zum Netzausbau Wirkung zeigten - laut Gotthardt sind in den vergangenen Jahren rund 130 Millionen Euro in das Förderprogramm geflossen.

Trotz der Fortschritte gebe es aber weiterhin Versorgungslücken in Bayern - insbesondere in Wäldern, Grenzregionen, Gebirgen und Naturschutzgebieten. Mit seiner Grenze zu Österreich mit vielen Höhenlagen, Landschafts-, Natur- und Artenschutzgebieten stehe der Freistaat beim Mobilfunkausbau vor besonderen Herausforderungen, hieß es weiter. Auffällig ist dabei aber, dass die Mobilfunkversorgung auf österreichischer Seite auch in den Alpen trotz nahezu identischer Topographie schneller und zuverlässiger ist.

Der Freistaat setze sich daher weiterhin für eine Verbesserung der Mobilfunkversorgung und deren Ausbaubedingungen ein. «Mein Ziel, unser Ziel ist es, am Ende dann wirklich jedem Ort in Bayern einen Funkempfang zu garantieren», sagte Gotthardt.