Jungen nach Unfall bei Hochzeitskorso außer Lebensgefahr

Weißenburg (dpa/lby) - Nach einem Unfall bei einem Hochzeitskorso in Weißenburg in Mittelfranken sind die beiden verletzten elfjährigen Jungen außer Lebensgefahr. Einer der Jungen erlitt einen Bruch, der andere kam wohl mit Prellungen davon, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Beide Kinder sollen das Krankenhaus bald verlassen können, womöglich noch heute.

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger war am Samstagnachmittag als Teil eines Hochzeitskorsos mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Der Wagen prallte gegen eine Grundstücksbegrenzung, wurde etwa 50 Meter weiter geschleudert und erfasste die beiden Kinder auf dem Gehweg. Zunächst hatte die Polizei von schweren Kopfverletzungen gesprochen. Die Jungen wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige besaß seinen Führerschein erst seit zwei Monaten. Sein Auto wurde so stark beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.