Ulm (dpa) - Bei der Großrazzia in einem Ulmer Hochhaus ist nach Angaben der Polizei niemand festgenommen worden. Es seien 112 Menschen kontrolliert worden, 11 Straftaten wurden festgestellt, teilte die Polizei nach dem Einsatz am Mittwochabend mit. Zudem werde in einem Fall unter anderem wegen des Verdachts auf Drogenhandel ermittelt. Überdies seien in einem Geschäft mehr als 600 Plagiate von hochwertigen Schuhen und knapp 100 Kleidungsstücke von namhaften Herstellern aufgefunden worden.

«Das Universum Center und der angrenzende Bereich hat sich über Jahre hinweg als ein bekannter Treffpunkt für kriminelle Machenschaften entwickelt, für jedwede Form von illegalen Aktivitäten», heißt es in der Mitteilung der Polizei. Illegale Wohnungsprostitution gehöre ebenso dazu wie der Handel mit Drogen aller Art in auch großen Mengen, der Handel mit Diebesgut und Waffen.

Polizei will Kontrolldruck erhöhen

Die Razzia am Abend sei ein isolierter Einsatz gewesen, betonte die Polizei. «Vielmehr verfolgt das Polizeipräsidium Ulm das Ziel, die festgestellte Kriminalitätsbelastung nachhaltig zu reduzieren und den polizeilichen Kontrolldruck zu erhöhen.»

Insgesamt waren 450 Beamte der Polizei, des Zolls sowie der Stadt Ulm am Einsatz beteiligt. Das Hochhaus und umliegende Bereiche wurden nach Angaben des Innenministeriums für drei Monate als sicherheitsrelevante Orte ausgewiesen. Dort hat die Polizei erweiterte Befugnisse für Personenkontrollen.

Verbot von Teilen einer Rockergruppe

Sechs Tage vor der Ulmer Razzia hatte die Polizei Wohnungen und Treffpunkte der Rockergruppe «Gremium MC» durchsucht. Hintergrund war das Verbot der Untergruppe «Gremium MC Chapter Nomads Bosporus Türkiye» sowie der Chapter in Böblingen und Leonberg.