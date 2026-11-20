Passau (dpa/lby) - Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau haben auf der Autobahn 3 knapp 200.000 Euro Bargeld sichergestellt. Bei der Kontrolle eines Autos entdeckten die Beamten im Kofferraum die hohe Bargeldsumme, wie die Polizei mitteilte. Da der 45 Jahre alte Fahrer weder plausible Angaben zur Herkunft des Geldes machen noch Eigentums- oder Herkunftsnachweise vorlegen konnte, beschlagnahmten die Einsatzkräfte das Geld wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann am Donnerstag wieder auf freien Fuß. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt.