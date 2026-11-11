Lara Mandoki soll Bundespräsidentin mitwählen

München (dpa/lby) - Schauspielerin Lara Mandoki (34) soll im kommenden Jahr das neue Staatsoberhaupt mitwählen. Die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat die gebürtige Münchnerin für die Bundesversammlung im Januar aufgestellt, wie die Fraktion berichtete. Mandoki ist unter anderem als Kommissarin im ZDF-«Erzgebirgskrimi» bekannt, sie ist Tochter des Musikproduzenten Leslie Mandoki.

Die Bundesversammlung zur Wahl des Staatsoberhauptes soll am 30. Januar in Berlin zusammentreten. Ihr gehören die 630 Mitglieder des Deutschen Bundestages sowie 630 von den Landesparlamenten gewählte Vertreterinnen und Vertreter an. Aus den Ländern werden auch immer wieder Prominente für die Versammlung nominiert.

Die Vertreter sollen die Nachfolgerin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bestimmen. Die Union hat die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) nominiert, die als aussichtsreiche Kandidatin gilt. Aigner wäre die erste Frau an der Spitze des Staates.