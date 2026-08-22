Lastwagen fährt Schlangenlinien auf Autobahn

Scheßlitz (dpa/lby) - Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat mit einer gefährlichen Schlangenlinienfahrt auf der Autobahn 70 in Oberfranken einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zuvor hatten mehrere Menschen die Beamten alarmiert, auch weil der Lastwagen Richtung Bayreuth teilweise mit nur 40 Kilometern pro Stunde fuhr.

Nahe Scheßlitz (Landkreis Bamberg) wurde das Fahrzeug am Freitag nach Polizeiangaben gestoppt. An dem Lastwagen des 52 Jahre alten Fahrers entdeckten die Beamten auch Unfallspuren, die zu einer Unfallstelle am Autobahnkreuz Bamberg passten. Der Mann, der rund zwei Promille Alkohol im Blut hatte, muss nun seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird wegen mehrerer Verkehrsdelikte ermittelt.