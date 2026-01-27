Heroldsbach (dpa/lby) - Rund 240 Getränkekästen hat ein Lastwagen bei einem Unfall im Landkreis Forchheim verloren. Der Fahrer des Lastwagens war nach eigenen Angaben einem entgegenkommenden Lkw ausgewichen, der auf seine Fahrbahn geraten war, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei sein Fahrzeug ins Schleudern geraten und gegen mehrere Leitpfosten und Schilder gefahren.

Die geladenen Getränkekästen krachten laut Polizei so stark gegen die Seitenwand des Lasters, dass diese sich öffnete und die Kästen bei Heroldsbach auf die Bundesstraße 470 fielen. Ein Auto sei durch die herabfallenden Kästen beschädigt worden. Die Polizei schätzte den Schaden auf insgesamt rund 20.000 Euro.