Leverkusen im Pokal mit Blaswich und Culbreath

Leverkusen (dpa) - Mit Janis Blaswich im Tor und möglicherweise auch Montrell Culbreath will Bayer 04 Leverkusen ins Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Blaswich bekommt im Pokal den Vorzug vor Mark Flekken, wie Coach Carles Martinez vor dem Zweitrundenspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky) erklärte.

Culbreath könnte dagegen sein Comeback geben. «Es geht besser, er trainiert gut und wenn alles normal läuft, ist er im Kader. Wenn ich kann, werde ich ihm ein paar Minuten geben», sagte der Spanier, dem fast eine komplette Elf verletzt fehlt. Zuletzt waren noch Loic Badé und Moussa Diaby dazugekommen.

Heim-Feeling nutzen

Aufgrund der zahlreichen englischen Wochen ist Martinez froh, in der heimischen Arena zu spielen. «In den letzten Heimspielen haben wir gut performt. Auch die Fans werden glücklich sein. Wir müssen diese Verbindung nutzen», sagte er. Nürnberg spiele gut. Daher müsse sein Team absolut bereit sein.

Den Pokal stellt Martinez auf eine Stufe mit der Meisterschaft und der Europa League. «Egal, welcher Wettbewerb. Wir müssen versuchen, mit dem bestmöglichen Team zu starten, um erfolgreich zu sein. Denn wir wollen gewinnen. Und wir wollen immer weiter wachsen», sagte der 42-Jährige.