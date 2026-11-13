Lobeshymnen auf Kane: «Gigant unter den Three Lions»

London (dpa) - Harry Kane erlebte einen historischen Abend in Wembley. Die englischen Medien hievten ihn einhellig in den Fußball-Olymp. Doch für den Stürmerstar des FC Bayern München waren vor allem die drei Punkte im Heimspiel der Nations League gegen Kroatien wichtig.

«Es war eine unglaubliche Geste und ein toller Empfang zu Beginn des Spiels, aber sobald es losgeht, geht es nur noch darum, die drei Punkte zu holen», berichtete Kane nach dem 2:1 (1:0) am Donnerstagabend in London, als er zum 126. Mal für die Three Lions auflief und damit alleiniger Rekordnationalspieler seines Heimatlands vor Torwartlegende Peter Shilton wurde.

Einer der ganz großen Engländer

Shilton und auch Prinz William gratulierten Kane vor dem Anpfiff. Von William bekam der frisch gekürte Gewinner des Ballon d'Or ein eingerahmtes England-Trikot mit der Rückennummer 126 geschenkt. «Kane ist das Symbol des englischen Fußballs, ein Gigant unter den 'Three Lions' der Geschichte; sein Gesicht zierte eine riesige '126'-Choreografie, die hinter einem der Tore bis unter das Dach reichte», textete die «Sun».

Seine Leistungen in diesem weißen Trikot hätten ihn in die gleiche Riege wie die anderen «Fußball-Ritter» - darunter Bobby Moore, Bobby Charlton, Geoff Hurst und David Beckham - erhoben, «zu denen er sicherlich gehören wird, wenn er seine Fußballschuhe an den Nagel hängt», schrieb das Boulevardblatt weiter. Kapitän Kane leitete in seinem Jubiläumsspiel die Führung von Morgan Rogers (24. Minute) ein, später erzielte er per Foulelfmeter sogar den Siegtreffer (64.). Es war sein 92. Länderspieltor.

Kane «unermüdlich» und «bescheiden»

«Es war ein Abend, an dem man die Last der Fußballgeschichte und die Geister der Größe spürte, die das Erbe Englands prägen. Kane gehört in die Riege derer, mit denen er sich nun misst», schrieb die «Daily Mail» nach dem Einzug Englands ins Viertelfinale der Nations League. «Er gehört in den Olymp des Fußballs, weil er einer der tödlichsten Stürmer der Geschichte ist. Er gehört in den Olymp wegen der Bescheidenheit, die er an den Tag legt, und wegen seines Engagements, sich ständig zu verbessern.»

Kanes Teamkollegen huldigten ihrem Mannschaftsführer. «Er hat dieses Spiel wie jedes andere behandelt. Er ist unermüdlich, behält seine Arbeitsmoral und seine Konzentration bei - und genau dadurch erzielt er Ergebnisse», meinte Torschütze Rogers nach der besonderen Ehre an Kanes Seite. «Deshalb ist er der Gewinner des Ballon d'Or: Seine Einstellung und sein Arbeitseinsatz sind unermüdlich. Das erreicht man nicht zufällig.»