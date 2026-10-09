Mädchen mit Gruselmaske verfolgt – Täter ermittelt

Augsburg (dpa/lby) - Die Polizei hat den Mann, der vor rund zwei Wochen zwei 12-jährige Mädchen mit einer Gruselmaske in Augsburg verfolgt hat, ermittelt. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Täter um einen 22-Jährigen, der nach aktuellem Ermittlungsstand «einfach jemanden erschrecken wollte». Der Mann habe den Tatvorwurf eingeräumt. Gegen ihn werde jetzt wegen des Tatbestands der Bedrohung ermittelt.

Den Angaben der Mädchen zufolge hatte er die beiden in einem Park bedrohlich angesprochen und kurze Zeit verfolgt, als sie wegrannten. Dabei trug er den Angaben zufolge eine Maske der Gruselfigur «Momo», eine Art Comic-Mädchen mit hervorquellenden Augen, schwarzen Haaren und verzerrtem Mund.