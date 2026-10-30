Mann an Haustür erschossen - Erneuter Zeugenaufruf

Dingolfing (dpa/lby) - Nach dem tödlichen Angriff auf einen 43 Jahre alten Mann an seiner Haustür in Dingolfing hat die Polizei sogenannte Profiler hinzugezogen. Die Fachleute der Operativen Fallanalyse (OFA) des Polizeipräsidiums München sowie Beamte des Landeskriminalamtes (LKA) sollen die mittlerweile 50-köpfige Sonderkommission der Kripo Landshut bei der Tätersuche unterstützen. Zudem bitten die Ermittler erneut Zeugen um Mithilfe, wie die Polizei mitteilte.

Täter und Motiv seien weiterhin nicht bekannt, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen, die am Montag zwischen 10.30 und 12.45 Uhr verdächtige Wahrnehmungen - beispielsweise auch zum Fluchtfahrzeug - im Bereich der Schwedenschanze/Eppenauerstraße sowie der Oberdingolfinger Straße gemacht haben, sind gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Aufnahmen von Handy, Drohne, Dashcam

Zudem können Fotos oder Videos über ein Upload-Portal hochgeladen und somit der Polizei weitergeleitet werden. Das können Aufnahmen via Handy, Drohne, Dashcam oder Überwachungskamera sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 43-Jährige am Montagmittag an seiner Haustüre von einem Unbekannten niedergeschossen und erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen. Dem vorläufigen Obduktionsergebnis zufolge wurde er von mindestens einem Projektil tödlich getroffen. Der Täter soll eine Kapuzenjacke und Oberlippenbart getragen haben und mit einem dunklen Wagen geflüchtet sein.