Mann stürzt auf Flucht vor Polizei von Mauer

Nürnberg (dpa/lby) - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 29-Jähriger in Nürnberg mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kletterte den Angaben zufolge am Nachmittag über eine Mauer zum Stadtgraben und konnte sich offenbar nicht halten. Nach seinem Sturz kam er ins Krankenhaus.

Eine Streife wollte den 29-Jährigen und einen weiteren Mann kontrollieren, die gemeinsam auf einem E-Scooter unterwegs waren. Während sein Begleiter abstieg, flüchtete der 29-Jährige zunächst mit dem Elektroroller. Nach kurzer Verfolgung ließ er den Scooter zurück und rannte weiter. In der Nähe des Kartäusertors überstieg er schließlich die innere Mauer zum Stadtgraben und stürzte mehrere Meter zu Boden.

Bei dem Mann stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest. Zudem fanden sie eine größere Menge eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Arzneimitteln ermittelt.