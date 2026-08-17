Mann und Labrador in Not - Hubschrauber im Einsatz

Bad Reichenhall (dpa/lby) - Ein Mann und sein Labrador sind beim Wandern in den oberbayerischen Alpen in Not geraten. Der 40-Jährige habe sein 27 Kilogramm schweres Tier stellenweise über Leitern tragen müssen, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte. Hund und Herrchen seien derart erschöpft gewesen, dass der Mann den Notruf wählte. Geländebedingt ging es für die beiden am Sonntagvormittag am Alpgartensteig im Lattengebirge bei Bayerisch Gmain (Landkreis Berchtesgadener Land) zu Fuß nicht weiter.

Daraufhin machte sich ein Rettungshubschrauber auf den Weg. Der Mann aus Schleswig-Holstein und sein Hund wurden so ins Tal geflogen.