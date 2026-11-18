Bopfingen (dpa) - Ein Mann hat im Ostalbkreis bei dem Versuch, eine verstopfte Toilette zu befreien, wohl ein gefährliches Gasgemisch erzeugt. Die Feuerwehr rückte am Dienstagabend in Bopfingen nahe der Grenze zu Bayern mit zahlreichen Einsatzkräften aus, wie die Polizei mitteilte.

Der 40-Jährige hatte in seiner Wohnung WC-Reiniger mit Bleichmittel vermischt. Dabei entstand den Angaben zufolge vermutlich ein unbekanntes Gasgemisch. Es bestand der Verdacht auf Chlorgas. Die Besatzung eines Rettungswagens räumte die Wohnung und versorgte die Familie medizinisch. Die Wohnung wurde gelüftet, Verletzte gab es nicht.